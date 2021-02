Telescola chega na segunda-feira aos alunos do Secundário

Rui Pedro Pereira Hoje às 21:23 Facebook

Os alunos do Ensino Secundário vão ter acesso, a partir de segunda-feira, ao "Estudo em Casa" na televisão. Os programas curriculares vão poder ser vistos no Cabo na posição 444 e na TDT no canal 8.

A telescola chega a partir desta segunda-feira aos alunos do Ensino Secundário, avança o Governo numa nota enviada esta noite às redações.

Desta forma, "os 75 blocos pedagógicos temáticos semanais produzidos para o Ensino Secundário, que desde o início do ano letivo têm vindo a ser disponibilizados na RTP Play", vão passar a estar disponíveis na posição 8 (posição 9 na Madeira e Açores) da Televisão Digital Terrestre (TDT) - num espaço ainda sem programação e que será utilizado temporariamente -, e posição 444 das operadoras de cabo, na qual já se pode ler a palavra "Brevemente".

Os 15 blocos pedagógicos temáticos diários do Ensino Básico continuam a ser transmitidos na RTP Memória e os 15 do Ensino Secundário através das posições referidas, das 9 às 16.30 horas, com interpretação em língua gestual portuguesa (no caso do Secundário a grelha diária é repetida a partir das 16.30).

Deste modo, o "Estudo Em Casa" passa a estar disponível na televisão, do 1.º ao 12.º anos de escolaridade, de segunda a sexta-feira, "com a função de reforçar as aprendizagens num contexto síncrono e/ou assíncrono, quer para o trabalho autónomo dos alunos, quer para o enriquecimento dos recursos didáticos dos professores, cumprindo-se a maior parte das componentes curriculares dos cursos científico-humanísticos (do 10.º ao 12.º ano) e dos cursos profissionais (do 1.º ao 3.º ano)", acrescenta a missiva do Governo.

Entretanto, na parceria do Ministério da Educação com a RTP, a programação da RTP 2 voltou a reforçar os conteúdos infantis nos últimos dias, naquilo que o Governo entende ser "uma resposta particularmente importante para as crianças da Educação Pré-Escolar"

Televisão - Ensino Básico: - TDT - posição 7 - MEO - posição 100 - NOS - posição 19 - Vodafone - posição 17 - Nowo - posição 1

Televisão - Ensino Secundário: - TDT - posição 8 (posição 9 nos Açores e na Madeira) - MEO, NOS, Vodafone e Nowo - posição 444