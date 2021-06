Terceiro dia com mais de 1500 casos no país e mais de mil em Lisboa

Tiago Rodrigues Hoje às 14:03 Facebook

Portugal regista, este sábado, mais duas mortes por covid-19 e 1568 novos casos, dos quais 1039 foram notificados em Lisboa e Vale do Tejo. O número de internados continua a aumentar.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país acumula um total de 17083 óbitos associados à doença covid-19 e 873 051 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS CoV-2, segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o terceiro dia consecutivo com mais de 1500 novos casos em Portugal: foram 1556 na quinta-feira, 1604 na sexta e 1568 hoje. Na quarta-feira, tinham sido 1497. É também o terceiro dia seguido com mais de mil casos só na região de Lisboa e Vale do Tejo: 1049 (67,4%) na quinta-feira, 1049 (65,4%) na sexta e 1039 (66,3%) este sábado. Na quarta foram notificados 964 casos (64%) na região.

A região Norte conta mais 196 casos, o Algarve soma 163, o Centro surge a seguir com 119, depois o Alentejo com 33, os Açores com 12 e a Madeira com seis.

As duas vítimas mortais das últimas 24 horas são da região de Lisboa e Vale do Tejo e dos Açores: um homem com mais de 80 anos e uma mulher com idade entre os 70 e 79 anos. Desde o início da pandemia, já morreram em Portugal 8967 homens e 8116 mulheres.

O número de internados tem mantido uma tendência de subida: há mais 16 doentes em enfermaria, num total de 447, e mais cinco em unidades de cuidados intensivos, que são agora 113 ao todo.

Este é o pior sábado desde 20 de fevereiro, dia em que se registaram 1570 casos, mais dois que hoje. Em comparação com o , dia em que se registaram 1570 casos, mais dois que hoje. Em comparação com o <a href="https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/06/474_DGS_boletim_20210619.pdf" target="_blank">boletim do passado sábado, há um aumento significativo de casos e internamentos: na semana passada foram notificados 1183 novos casos, menos 385 do que hoje, e uma morte. O número de internados em enfermaria ainda não tinha passado dos 400 (389) e numa semana houve um aumento de 58 doentes, enquanto nos cuidados intensivos ainda havia menos de 100 (99) e hoje são mais 14.

Do relatório de hoje há ainda a assinalar mais 317 casos ativos nas últimas 24 horas, ultrapassando os 30 mil (30759). Há também mais 1078 contactos em vigilância, num total de 48435. Já o número de recuperados aumentou para 873 051, com mais 1568 no último dia.

Segundo os dados da matriz de risco atualizados na sexta-feira, a incidência nacional é agora de 137,5 casos por 100 mil habitantes e no continente 138,7 casos por 100 mil habitantes. Já o R(t) nacional encontra-se agora em 1,14 e no continente em 1,15.