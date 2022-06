Treze albufeiras estão abaixo dos 40% de capacidade

Alfredo Maia Hoje às 21:15 Facebook

Das 59 albufeiras monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, treze apresentam disponibilidades inferiores a 40% do seu volume e sete delas mantêm níveis bastante críticos. O diagnóstico está traçado no boletim semanal das disponibilidades hídricas, publicado na passada terça-feira.

Alto Lindoso é uma das sete albufeiras com níveis críticos de água, com apenas 15% da sua capacidade de armazenamento de água tomada, condicionando a produção de energia (imposição da Agência Português do Ambiente que se aplica também no Alto Rabagão, no Castelo do Bode e em Cabril), e influenciando o volume da bacia hidrográfica do Lima, com apenas 18,3%.

A produção hidroelétrica continua suspensa, também, na albufeira de Vilar-Tabuaço, cujo volume está reduzido a 15%, embora a bacia do Douro esteja em boa situação, com 78,5% do volume, acima da média de 72,2% para o mês de junho.