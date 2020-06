Apenas um óbito e 270 novos casos de covid-19 em Portugal

Mariana Albuquerque Hoje às 12:46, atualizado às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou apenas uma morte e 270 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No total, contam-se 36180 infetados e 1505 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreu em Portugal um infetado com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde o início do surto.

Além disso, foram registados mais 270 casos de infeção, aumentando o total de infetados para 36180. Trata-se de um decréscimo face ao número de ontem, quando tinham sido contabilizados mais 310.

Lisboa e Vale do Tejo com 246 novos casos

A única vítima mortal - um homem entre os 70 e os 79 anos - foi registada na região Norte (811 óbitos). Lisboa e Vale do Tejo (417 óbitos) continua a ser a região com maior crescimento dos casos, registando 246 dos 270 positivos. O Norte, que ontem somou 19 novos casos, regista hoje mais 17.

De resto, há mais cinco infetados no Centro e outros dois no Algarve. A região do Alentejo não registou qualquer aumento.

Quase 200 recuperados e mais 25 pessoas internadas

Há, em todo o país, 440 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais 25 do que ontem), 73 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais três). Os casos recuperados são 22200, mais 198 face ao último boletim.

Os dados da Direção-Geral da Saúde indicam que 759 vítimas mortais são mulheres e 746 são homens. Das mortes registadas, 1016 são de pacientes com mais de 80 anos, 288 entre 70 e 79 anos, 133 entre os 60 e 69 anos, 48 entre 50 e 59, e 17 entre 40 e 49. Há ainda duas mortes registadas entre os 20 e os 29 anos e uma na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.