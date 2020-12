Vacina anuncia o princípio do fim da pandemia

Joana Amorim Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Agência europeia dá luz verde à vacina Pfizer/BioNTech, naquela que é a primeira autorização de introdução no mercado. Com ensaios em 44 mil pessoas e eficácia de 95%, começa a ser administrada em Portugal no dia 27

21 de dezembro ficará, para sempre, na História. Dia histórico para a Ciência. Dia histórico para a União Europeia. Com a autorização, pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), de introdução no mercado da primeira vacina contra a Covid-19. Desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, a Cominarty garante uma eficácia de 95%. Bruxelas avalizará amanhã, assinalando-se a 27 o dia em que os Estados-membros começam a administrá-la. Portugal incluído.

"A vacina não é uma bala de prata que nos vai permitir regressar à normalidade, mas é um passo enorme na direção certa para que 2021 seja mais brilhante do que 2020", afirmou a diretora-executiva da EMA. Emer Cooke falava, assim, de escala, da necessidade de mais e mais vacinas para que se atinja o "ponto de inversão". Até lá, apelou, "devemos fazer o nosso melhor: usar máscara, lavar as mãos e assegurar o distanciamento". Quanto à nova variante detetada no Reino Unido, disse "não haver evidência de que a vacina não funcione".