Vacinar crianças, sim ou não? Estes são os argumentos

De um lado, vacinar os mais novos para reduzir os contágios de covid-19 e promover a sua estabilidade emocional, social e escolar, porque a vacina é segura. Do outro, os números reduzidos de doença grave nas crianças e as dúvidas com os efeitos a longo prazo. O tema angustia pais e divide profissionais de saúde.

Na hora de levar um filho a ser vacinado, a generalidade dos pais portugueses segue o Plano Nacional de Vacinação sem hesitações. Mas a vacinação contra a covid-19 levanta dúvidas e angústias, por se tratar de uma doença nova e de vacinas criadas em tempo recorde. Para quê vacinar as crianças saudáveis se não têm doença grave? Vão ser vacinadas para proteger os adultos? Que efeitos adversos podem ter?