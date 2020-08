Um morto e 320 casos de covid-19, metade na região Norte

AC Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa morreu vítima de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, que registou 320 novos casos, desde sábado, metade na Região Norte.

Com mais uma vítima mortal registada, este domingo, no boletim da Direção-Geral da Saúde, são agora 1819 os óbitos causados pela covid-19 em Portugal, num momento em que o número de infetados continua a dar sinais de crescimento: nas últimas 24 horas há mais 320 casos positivos, metade na Região Norte, a acrescentar aos dados, com o total a ascender, agora, a 57768.

Segundo os mesmos dados, mais 119 pessoas recuperaram da doença - são agora 41885 desde o início da pandemia. O número de pessoas hospitalizadas subiu, para 341 (mais 17), enquanto os internados em cuidados intensivos são agora 41 (mais um).

A vítima mortal é uma mulher, com mais de 70 anos, que residia na Região Norte, que volta a registar mais de metade dos casos de covid-19 em Portugal. Com 162 das 320 novas infeções, a zona do país que foi o epicentro da epidemia no início de março, concentrou, segundo os últimos dados, 50,6% do total de infeções. São, agora, 20776 desde o início da pandemia, com 849 óbitos contabilizados.

Números a que não serão alheios os focos de infeção sinalizados nos últimos dias em localidades como Vila Verde, com 62 casos registados no sábado, e em Arouca, onde, segundo dados da autarquia revelados este domingo de manhã, há 128 casos ativos.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 121 casos em 320, concentrou 37% dos novos casos, a percentagem mais baixa dos últimos dois meses. Continua, no entanto, a ser a zona do país onde se registaram mais infeções, 29784, dados oficiais, para um total de 663 vítimas mortais.

A Região Centro registou um acréscimo de 20 casos, de sábado para domingo, somando, agora, 4800. As vítimas mortais são as mesmas 253.

O Alentejo somou mais 11 infeções, para um total de 937 e 22 óbitos, enquanto no Algarve foram registados mais seis casos de covid-19, elevando o somatório para 1105, desde o início da pandemia, e 17 óbitos.

Na Madeira e nos Açores não houve registos no boletim oficial da DGS nas últimas 24 horas. A "pérola do Atlântico" mantém-se com 157 casos, e zero óbitos, enquanto as "ilhas de bruma" registam 209 infeções e 15 vítimas mortais, número este sem alterações desde 12 de maio.

Segundo a DGS, estão atualmente em vigilância 34.258 doentes, mais 293.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 40 e os 49 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus afetou em Portugal pelo menos 25.968 homens e 31.800 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 916 eram homens e 903 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.