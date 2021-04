Cláudia Vieira rendida aos beijos de José Fidalgo

Sara Oliveira Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A pretexto de um podcast, atriz elogiou a técnica do colega com quem já fez par romântico várias vezes.

Convidada do podcast "É preciso ter lata", Cláudia Vieira foi provocada pelos anfitriões, Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, e acabou por surpreender com as respostas a algumas perguntas mais atrevidas de fãs.

Questionada sobre qual foi o melhor beijo em cena, a atriz começou por falar nos "muitos beijos técnicos" a Pedro Teixeira, que ao princípio foi colega na representação e acabou como "companheiro de vida durante dez anos" e pai da filha mais velha, Maria. No entanto, a estrela da SIC acabou por ir mais adiante na resposta: "O João [Alves, o namorado] vai odiar ouvir isto mas eu tenho que dizer... Já fiz par romântico algumas vezes com o José Fidalgo é um belo de um beijo".

O momento foi acompanhado por risos e boa disposição, a par de um suspiro de Rita Rugeroni, até porque Fidalgo é tido como um dos galãs da ficção nacional, apagando fogos agora como o bombeiro Manuel Paiva na novela "Amor, amor", na SIC.

Na vida real, Cláudia vive uma relação estável com João, o pai da filha mais nova, Caetana, que já está habituado aos papéis por ela protagonizados. Os elogios ao companheiro são muitos e o empresário é um dos pilares da intérprete, que também o apoia nos negócios.

Enquanto não agarra uma nova personagem, Claúdia Vieira, de 42 anos, vai sendo aposta na apresentação. Por isso, este sábado, é quem vai conduzir mais uma emissão do programa "Estamos em casa", também na SIC. A ligação com a estação já é longa, mas ela não nega que "os convites da TVI foram surgindo... de vez em quando". Recorde-se que foi em Queluz de Baixo que começou, como protagonista de "Morangos com açúcar", tendo saído em 2008 para outros papéis principais na concorrência. v