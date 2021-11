Daniela Melchior confirmada em novo filme de Hollywood

Sara Oliveira Hoje às 17:53 Facebook

Atriz integra o elenco de "Marlowe", ao lado de Liam Neeson, com realização de Neil Jordan.

Daniela Melchior volta a ser falada como certeza num projeto de Hollywood. A atriz portuguesa de 25 anos integra o elenco de "Marlowe", protagonizado por Liam Neeson, o ator de "A lista de Schindler". A notícia foi avançada pelo site "Deadline" e partilhada pela jovem. "Muito grata", acrescentou.

De acordo com a publicação, Melchior foi das últimas a juntar-se ao elenco. Acompanha-a o franco-canadiano François Arnaud, de quem será irmã no filme realizado por por Neil Jordan, vencedor de um Oscar para Melhor Argumento Original por "Jogo de lágrimas" (1992), que também dirigiu. A história já está a ser rodada na Irlanda e em Espanha e também conta com as prestações de Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart e Colm Meaney.

Foi no papel de Ratcatcher em "O esquadrão suicida 2", de James Gunn, que Daniela Melchior se estreou além-fronteiras, depois de há muito dar cartas na ficção nacional. A sua prestação convenceu Hollywood, ao ponto de entrar na lista de possíveis nomeadas a Oscar para Melhor Atriz Secundária. Algo que só se saberá em fevereiro. Enquanto isso, o trabalho prova que ganha espaço na sétima arte. Sem nunca deixar de trabalhar em Portugal, onde recentemente brilhou na série "Pecado", na TVI.

Há pouco tempo, Daniela também filmou, em Turim, Itália, "Assassin Club", ao lado de Henry Golding ("Crazy rich asians"), Noomi Rapace ("Prometheus") e Sam Neill ("Parque Jurássico"), e é certo que terá mais novidades no arranque de 2022.