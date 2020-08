Filhas e mulher de Jorge Gabriel testam positivo à covid-19

Sara Oliveira Hoje às 13:07 Facebook

Após contacto com um pessoa infetada no Porto Santo, Jorge Gabriel e toda a família fizeram testes à covid-19. O exame do apresentador deu negativo, mas a mulher, Filipa Gameiro, e as filhas Madalena, de 17 anos, e Mariana, de 20 anos, acusaram positivo.

"Estou ótimo e elas também estão bem. Fizeram os testes depois de sabermos que tínhamos estado em contacto com pessoa infetada e deu positivo, mas estavam e continuam sem quaisquer sintomas, mas de quarentena no Porto Santo, onde continuavam de férias", contou Jorge Gabriel ao JN, acrescentando que o filho mais novo, Pedro, de três anos testou negativo.

Esta quarta-feira, o delegado de saúde tinha avançado que havia três casos positivos entre o grupo referenciado na "ilha dourada", adiantando que eram jovens/adultos da mesma família. Todos aqueles que com eles se cruzaram foram avisados para se isolarem e fazerem os testes.



O comunicador regressou ao continente no passado fim de semana, para regressar ao trabalho. Na segunda-feira, já conduziu o programa "Jardins históricos" na RTP, antes de entrar em quarentena preventiva, após saber que tinha contactado com uma turista portuguesa infetada durante a estada na Madeira, antes mesmo de saber o resultado da colheita.