Harry e Meghan perdem títulos reais

JN Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Harry e Meghan deixam, a partir da próxima primavera, de poder usar os títulos reais. O casal, que vai dividir a vida entre o Canadá e o Reino Unido, deixa também de receber fundos públicos pelas atividades reais.

A notícia está a ser avançada pela BBC e pela Sky News, que citam fontes do Palácio de Buckingham. O duque e a duquesa de Sussex também vão pagar os custos pela renovação do Frogmore Cottage, que continuará a ser residência do casal no Reino Unido.

"O duque e a duquesa de Sussex estão gratos a sua majestade e à Família Real pelo seu contínuo apoio enquanto embarcam no próximo desafio das suas vidas", lê-se em comunicado. No acordo entre as partes, fica confirmado que o casal deixa de estar obrigado a cumprir as obrigações reais, perdendo, desta forma, direito aos fundos públicos.

"Com a bênção da Rainha, os Sussex podem manter os seus patronos e associações particulares. Apesar de deixarem de representar oficialmente a rainha, os Sussex deixaram claro que tudo vão fazer para manter os valores de sua majestade", adianta o comunicado, que confirma que as alterações se tornam efetivas na primavera de 2020.

"Harry, Meghan e Archie" vão continuar membros da família

Também este sábado, a rainha,numa tornada pública ao final da tarde, disse estar "satisfeita" pelo acordo encontrado em conjunto para o futuro da vida do "neto e da sua família". "Harry Meghan e Archie serão sempre elementos amados da minha família", explica a rainha.

"Reconheço os desafios que experimentaram como resultado do intenso escrutínio nos últimos dois anos e apoio o desejo por uma vida mais independente", refere a rainha. No início do ano, o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que pretendiam abdicar dos títulos reais. Harry e Meghan dizem ter tomado a decisão "depois de muitos meses de reflexão e discussão interna".