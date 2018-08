Jimmy Bennett fala pela primeira vez sobre Asia Argento

AFS Hoje às 15:28 Facebook

Jimmy Bennett falou pela primeira vez publicamente sobre o envolvimento sexual com Asia Argento, quando tinha apenas 17 anos. Agora com 22, o ator revela que se manteve em silêncio até agora por acreditar que ninguém o iria entender.

Depois das acusações de agressão sexual a um menor por parte de Asia Argento terem sido avançadas pela imprensa e a atriz ter negado, Jimmy Bennett decidiu revelar a sua versão da história.

"Não a contei antes porque decidi resolver o assunto em privado", começou por dizer o jovem músico, esta quarta-feira, num comunicado enviado ao site The Hollywood Reporter.

O jovem optou por falar uma vez que o trauma veio ao de cima após o caso ter sido publicado pelo jornal norte-americano "The New York Times". "Não tinha feito qualquer declaração nos últimos dias e horas porque estava com vergonha e medo da opinião pública", afirmou.

"Era menor de idade quando tudo aconteceu", continuou o artista, sublinhando que tentou "procurar justiça de uma forma que fizesse mais sentido" porque na época "não estava preparado para tudo o que poderia ter sido falado".

"Na altura, acreditava que ainda havia um preconceito de estar nesta situação sendo um homem (...). Escolhi seguir em frente, mas não em silêncio", rematou.

Recorde-se que o site TMZ partilhou uma fotografia íntima dos dois atores na data em que se envolveram. A atriz italiana, um dos rostos principais do movimento Me Too, aparece deitada ao lado de Jimmy Bennett.