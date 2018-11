Michelle Obama revela que sofreu aborto há 20 anos

AFS Hoje às 15:10 Facebook

Michelle Obama revelou que sofreu um aborto há 20 anos. A mulher de Barack Obama abriu o livro em entrevista ao apresentador Robin Roberts para o canal ABC News.

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos mostrou-se como nunca numa conversa íntima com o jornalista norte-americano num formato televisivo que irá para o ar no próximo domingo.

Michelle Obama falou sobre o aborto que sofreu há 20 anos e como sentiu que tinha "falhado" no seu papel de mulher. "Senti-me perdida e sozinha. Senti que tinha falhado por não saber que os abortos são uma coisa comum, tudo porque nós não falamos deles", disse.

"Sentamo-nos na nossa própria dor, pensado que estamos estragados de alguma maneira", prosseguiu a também advogada, que foi a primeira mulher afrodescendente a ocupar o lugar de primeira-dama na Casa Branca.

Depois de ter sofrido este incidente, a mulher de Barack Obama teve de recorrer à fertilização "in vitro" para ficar grávida das suas duas filhas, Malia, de 20 anos, e Sasha, de 17.

Agora com 54 e prestes a lançar a sua biografia, intitulada "Becoming", Michelle Obama afirma que é fundamental manter as "mães mais jovens" informadas. "Esta é uma das razões porque penso ser importante falar com as mães mais jovens sobre o facto de os abortos acontecerem", defendeu.