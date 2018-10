João Manuel Farinha Hoje às 09:34 Facebook

A cantora irlandesa Sinead O'Connor anunciou que se converteu ao islamismo e que a partir de agora passa a chamar-se Shuhada Davitt.

A intérprete de "Nothing Compares 2U" justificou a decisão através de uma mensagem deixada no Twitter há alguns dias.

"Isto serve para anunciar que estou orgulhosa por me ter tornado muçulmana. É a conclusão natural de qualquer viagem teológica inteligente. Todos os estudos sobre escrituras levam ao Islão. O que torna todas as outras escrituras redundantes. Vou ter um (outro) novo nome. Será Shuhada", pode ler-se no "tweet".

O outro nome a que a cantora se refere é Magda Davitt, adotado no ano passado.

Numa outra publicação, a artista, de 51 anos, cantou pela primeira vez o Azan, a chamada islâmica para a oração.

Sinead O'Connor sempre esteve ligada à religião. Em 1992 rasgou uma fotografia do Papa em direto na televisão norte-americana e anos mais tarde foi ordenada numa igreja separatista em Lourdes, França. Porém, a igreja católica, que não permite que as mulheres se tornem padres, não reconheceu a cerimónia.