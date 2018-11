Spice Girls regressam, mas sem Victoria Beckham

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:15 Facebook

Era um dos regressos mais aguardados. Depois de terem atuado uma última vez em grupo, na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, as Spice Girls voltam a juntar-se, mas com uma baixa.

"Somos apenas nós as quatro. Espero que a Victoria se venha juntar a nós em alguma altura. Seria uma pena se não viesse", disse Melanie B sobre a reunião das Spice Girls. O grupo, que já em fevereiro passado tinha anunciado a intenção de voltar aos palcos e aos discos com uma compilação dos seus maiores sucessos, anunciou esta segunda-feira que vai fazer uma digressão, mas sem a mulher de David Beckham.

Victoria terá optado por continuar dedicada ao mundo da moda. "Não sei porque é que ela disse que não. Ela tem uma vida cheia, com muitos compromissos, a linha de roupa e os filhos. Ainda não se consegue comprometer, mas espero que isso mude", acrescentou Mel B no programa do canal britânico ITV "Loose Women".

"Estou tão entusiasmada! (...) Vai ser brilhante", frisou Emma Bunton, já em entrevista à rádio Heart.

Os bilhetes estarão à venda a partir de sábado, dia 10, com a agenda de concertos centrada apenas no Reino Unido e a começar a 1 de junho de 2019 no estádio Etihad, na cidade de Manchester. Ficou a promessa de Mel B de atuar em outros países. "Vamos a todo o lado", garantiu.