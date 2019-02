João Reis Moreira: "Têm a mania que o Conan Osiris é polémico, para mim é normal"

Delfim Machado Hoje às 14:11 Facebook

É o bailarino mais falado do momento. João Reis Moreira é o rapaz catita que tarraxa sem piedade ao lado de Conan Osiris e sidera todos os que o veem pela primeira vez.

Nasceu no Cacém onde conheceu Conan Osiris numa festa a dançar e mudou-se para Lisboa aos 16 anos para estudar na Escola Artística António Arroios. Agora, com 23 anos, confessa que o mediatismo do Festival da Canção é difícil de assimilar e explica de onde vem a inspiração para os movimentos multiculturais de uma dança que nunca estudou e que começou a praticar fechado no quarto com vergonha porque dançar era coisa de meninas.

Como é que conheceste o Conan Osiris?

O Conan era da turma da minha irmã mais velha, conheci-o porque eles eram amigos e ele frequentava a nossa casa. Eu e a minha irmã, apesar da diferença de idades, tínhamos alguma proximidade. Eu ia com ela a festas de amigos, aniversários, passagens de ano, e aí na primeira passagem de ano que passei com os amigos dela conheci o Tiago (Conan Osisis) mais a fundo e a nossa ligação começou a partir de dança, de estarmos a dançar na festa.