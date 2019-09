Liliana Santos: "Fiquei melhor com a idade"

Hoje às 09:44 Facebook

Liliana Santos, Joana Duarte e Bárbara Norton de Matos rivalizam no "campeonato" de imagens sensuais neste verão nas redes sociais, mas os seguidores atribuem à primeira a alcunha de "rainha" das fotos publicadas.

A atriz, de 38 anos, que será a enfermeira Cláudia na nova novela da SIC "Nazaré", que estreia segunda-feira, mostra-se surpreendida com o interesse nas suas publicações que, diz, em conversa com o JN, surgem de forma "natural".

"Fico contente que as pessoas gostem, mas toda a gente faz aquelas fotos para o Instagram. Faço igual", justifica-se a atriz, que admite que os seguidores não são tímidos e até se metem com ela: "Recebo piropos de rapazes, de raparigas, de pessoas mais novas, mais velhas...".

Além dos elogios, os fãs buscam uma inspiração. "Pedem-me conselhos dos fatos de banho (onde os comprei), o tipo de alimentação, quantas vezes vou ao ginásio... Tento ajudar, mas as pessoas têm que ter um acompanhamento específico", alerta Liliana Santos.

Perto dos 40 anos, a atriz, que vai contracenar, entre outros, com Carlos Areia, Márcia Breia, Tiago Aldeia, Ruy de Carvalho e Raquel Sampaio, afirma que ficou "melhor com a idade". "Se calhar, tenho uma consciência diferente de mim mesma", adianta.

"Faço ginásio e tento passar aquela barreira da preguiça mental. Sempre fiz exercício físico a vida inteira e o meu corpo dá uma resposta diferente", refere Liliana. Tudo seguido com uma alimentação cuidada: "Como de tudo. Adoro batatas fritas, doces e cozido à portuguesa, mas faço gestão: se como hoje algo calórico, no outro dia vou ter mais cuidado e como menos", diz ainda.

Perto de terminar as gravações de "Nazaré", Liliana Santos já prepara as férias, embora tenha passado fins de semana a descansar no Algarve. Há rumores de que a atriz tem uma relação com o empresário Gainho Rosa, proprietário de um bar em Sesimbra. "Estou numa fase feliz da minha vida, tento fazer por isso todos os dias. Se tenho o coração ocupado? Os fãs saberão a seu tempo", limita-se a dizer,

O namoro terá, segundo algumas revistas, gerado mal-estar nos bastidores da produção da SIC, porque Gainho Rosa é ex-namorado de Carolina Loureiro, a protagonista da trama. "O relacionamento nos bastidores é normal, não sei onde foram buscar essa notícia", remata a atriz.

Espera que Ângelo dê a volta e saia "do drama diário"

Liliana Santos considera que a situação do ator Ângelo Rodrigues (ler texto na página 40) "tem sido um drama diário". "E será com qualquer pessoa que faz as coisas que ele faz no ginásio. Não sou apologista de nada disso. Pode fazer mal à saúde e ele está a sofrer as consequências. Mas espero que dê a volta e que volte para nós", desejou.