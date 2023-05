Isabel Johansen é a mulher que domina o campeão Haaland fora das quatro linhas 

Na celebração da conquista do título inglês pelo Manchester City, as companheiras dos jogadores fizeram-se notar, principalmente a namorada de Erling Haaland. Pela primeira vez, Isabel Johansen posou ao lado do goleador norueguês à vontade, quer na festa no estádio, como no jantar que se seguiu.

Sempre discretos, o futebolista Erling Haaland e a namorada, Isabel Johansen, surpreenderam ao desfrutar, lado a lado, e com euforia o facto de o Manchester City ser o campeão inglês. Enquanto ele, brilha como homem-golo, ela encanta pela beleza que a descreve.

O namoro foi tornado público o ano passado, mas é raro ver o casal junto. Isabel, de 19 anos, é também futebolista, e os dois conheceram-se em Bryne, na Noruega, onde Haaland, de 22 anos, jogou entre 2025 e 2017. O relacionamento terá começado quando o craque estava no Borussia Dortmund, antes de se mudar para Inglaterra.

A jovem é norueguesa, tal como o craque, e nos últimos meses foi várias vezes apanhada por paparazzi em terras de Sua Majestade, onde no domingo esteve em destaque no Etihad Stadium. Nos festejos, em pleno relvado, Isabel Johansen deixou-se fotografar ao lado de Erling Haaland, com a taça, e também com a família do futebolista, deixando perceber que a relação é séria.

Mais tarde, a jovem acompanhou o goleador no jantar privado que decorreu no restaurante/bar MNKY HSE. Isabel e Haaland voltaram a fazer-se notar ao surgirem vestidos com pijamas em cetim e a combinar, azul-celeste como o City, e a iniciais de cada um bordadas.

No local, Earling surpreendeu ao assumir os comandos na cozinha, para grelhar os bifes servidos aos colegas. Entre eles, o português Bernardo Silva, que também teve sempre a noiva, Inês Degener Tomaz, por perto.

Para ambos, a vida corre de feição a nível pessoal e profissional, quando há nova emoções reservadas para 10 de junho, quando jogarem a final da Liga dos Campeões contra o Inter.