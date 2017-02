Ampliação da estação de metro de Arroios a concurso

Hoje às 11:37 Facebook

O Metropolitano de Lisboa lançou o concurso público para a ampliação e remodelação da estação de metro de Arroios, na capital lisboeta. A obra permitirá a circulação de comboios com seis carruagens.

A empreitada de reabilitação e de ampliação da estação, aberta ao público desde 1972, terá a duração de dois anos e deverá arrancar no segundo semestre deste ano. O atual cais de 70 metros será aumentado para 105 metros, permitindo reforçar a capacidade de transporte de passageiros na Linha Verde, entre Telheiras e Cais de Sodré, em Lisboa.

Atualmente, o cais da estação de Arroios apenas permite a paragem de metros com três carruagens. Depois da intervenção orçada em 5,9 milhões de euros, passará a ser possível a circulação de metros com seis composições, que é uma das reivindicações da Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa.

Para além de um cais maior de 105 metros de extensão, a plataforma será dotada de elevadores no átrio norte, com acesso à Praça do Chile, e de um painel cerâmico, intitulado Cortina Mirabolante, do artista Nikias Skapinakis. Esse painel foi criado para a estação em 2005, mas nunca foi colocado.

Ao desenvolver o projeto de reabilitação, o valor da obra foi revisto, passando de 4,6 milhões para 5,9 milhões de euros devido à "particular complexidade ao nível das suas componentes estruturais e de eletromecânica", justifica o Metropolitano de Lisboa.