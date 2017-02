Vídeo mostra agressão de colegas a menina de 13 anos no Seixal

Rogério Matos Hoje às 14:50, atualizado às 14:52 Facebook

Uma jovem de 13 anos, aluna na EB23 Pedro Eanes Lobato, Amora, Seixal foi agredida, esta quinta-feira, à tarde nas imediações da instituição escolar por uma colega da mesma escola, que se fez acompanhar de amigas, também alunas.

A Escola Segura da PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.

Esta sexta-feira de manhã, vídeos das agressões foram publicados na Net. As imagens, que reproduzimos parcialmente, mostram um grupo de raparigas junto da vítima para depois uma delas a agredir com violência.

Apesar de as agressões não terem tido lugar dentro do recinto escolar, a direção do agrupamento vai abrir procedimentos escolares, ouvir agressoras e vítima, para "garantir a segurança e evitar confrontos dentro da escola", como explica Célia Almeida, diretora do agrupamento.