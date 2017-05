Alberta Marques Fernandes fez peregrinação a Fátima

Nuno Azinheira Hoje às 14:49, atualizado às 14:50 Facebook

A jornalista da RTP fez pela primeira vez na vida uma peregrinação a Fátima. Integrada num grupo de 700 pessoas, Alberta Marques Fernandes levou consigo a filha, Luísa, de 16 anos. "Foram três dias fantásticos para limpar a cabeça e pensar na vida", contou ao JN.

"Sou uma mulher católica, sempre o assumi, mas nunca tinha passado por esta experiência". Foi desta forma que Alberta Marques Fernandes, 49 anos, explicou ao nosso jornal a sua vontade de fazer a Peregrinação a Fátima, que acolhe na próxima semana o Papa Francisco.

A jornalista foi integrada num grupo de 700 pessoas que participou na 17.ª Peregrinação da Família de Schoenstatt, que ligou a Praia do Salgado (S. Marinho do Porto) a Fátima, com passagem por São Mamede, Alcobaça e Porto de Mós. "Sempre por trilhos", explicou.

A manifestação de fé decorreu no fim-de-semana passado (de sábado a segunda-feira, 1 de maio), mas só agora Alberta Marques Fernandes, que já voltou a Lisboa, partilhou o momento no seu Instagram.

"Foi muito bom. Foi um corte com o meu dia-a-dia e a possibilidade de viver uma experiência diferente, com a cabeça limpa, que me permitiu pensar na vida e meditar longe de tudo", disse ao JN a jornalista.