Agora escolha: consulte aqui o programa completo do DDD 2023

Festival DDD - Dias da Dança começa esta terça-feira e corre até ao dia 30 entre o Porto, Gaia e Matosinhos, passando por 14 palcos e 65 artistas. Veja aqui o cartaz completo deste ano:

TERÇA E QUARTA-FEIRA

19H30 "Neighbours"

Brigel Gjoka, Rauf "RubberLegz" Yasit & Ruşan Filiztek

Teatro Constantino Nery - Matosinhos

21H30 "Encantado"

Lia Rodrigues/Companhia de Danças

Teatro Rivoli - Porto

QUINTA E SEXTA

19H30 "Pai para jantar"

Gaya de Medeiros

Teatro Campo Alegre - Porto

21H30 "Thankyou for coming space"

Faye Driscoll

Teatro Campo Alegre - Porto

SEXTA

18H "Bgirls"

Max Oliveira

Avenida dos Aliados - Porto

19H30 "Never odd or even"

Sofia Dias & Vítor Roriz / Filiz Sızanlı & Mustafa Kaplan

Auditório Municipal de Gaia

(repete sábado)

SEXTA E SÁBADO

21H30 "Ara!Ara!"

Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi

Palácio do Bolhão - Porto

(sábado 19.30 horas)

SÁBADO

18H "Ritual da vida"

Bouziane Bouteldja / DANS6T

Casa da Arquitetura - Matosinhos

SÁBADO E DOMINGO

17H "Muyte Maker" 17h

Flora Détraz /Compagnie Pli

Teatro Campo Alegre - Porto

19H30 "Pechisbeque"

Ana Isabel Castro

Teatro Constantino Nery - Matosinhos

21H30 "Versa-vive"

Tânia Carvalho

Teatro Rivoli - Porto

(domingo: 19.30 horas)

23H "Festa"

Odete + guests

Teatro Rivoli - Porto

DOMINGO

14H "escrita I da atenção pluriprisma"

Flávio Rodrigues

Estação de Metro de São Bento - Porto

17H "Nebula" 17H

Vania Vaneau

Museu de Serralves - Porto

DIA 24

21H30 "Madmud"

Tânia Carvalho

Teatro Rivoli - Porto

DIAS 24 e 25

19H30 "O agora não confabula com a espera"

Iara Izidoro

Teatro Campo Alegre - Porto

DIAS 25 e 26

17H "Dalila"

Daniela Cruz

Auditório Municpal de Gaia

DIAS 26 e 27

21H30 "All over Nymphéas"

Emmanuel Eggermont

Teatro Campo Alegre - Porto

DIAS 27 e 28

21H30 "Só eu Tenho a Chave desta Parada selvagem"

Mónica Calle

Teatro Campo Alegre - Porto

DIA 28

18H "Serei/Afrodiaspórica"

Dori Nigro

Casa da Arquitetura - Matosinhos

18H "Crossing Spaces/Living Bodies II"

Jorge Gonçalves

Alameda da Fontainhas - Porto

21H30 "O elefante no meio da sala"

Vânia Doutel Vaz

Palácio do Bolhão - Porto

DIAS 28 e 29

21H30 "NA-NÁ"

Djam Neguin

Teatro Campo Alegre - Porto

DIA 29

15H30 "Pondo rezas nos lábios"

Isabel Barros e Carlos Guedes

Varais da Afurada - Gaia

17H "Art Liberates ball"

Nala Revlon &Piny 007

Coliseu Porto

23H "Festa"

Leo Soulflow

Teatro Rivoli - Porto

DIAS 29 e 30

19H30 "The Pretty Things"

Nala Revlon &Piny 007

Teatro Campo Alegre - Porto

19H30 "Karpex"

Guilherme Sousa e Pedro Azevedo

Museu de Serralves - Porto

21H30 "A sagração da Primavera"

Teatro Praga &Dois Pianos e Percussões da Metropolitana

Teatro Rivoli - Porto

(dia 30 às 15 horas)

DIA 30

16H "What took you so long?"

Mauricia Neves

Parque da Cidade do Porto