Cantora Claudisabel morreu em acidente

JN Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora Claudisabel morreu, esta madrugada, na sequência de um acidente na A2, em Alcácer do Sal. A notícia foi avançada na página oficial da cantora, que tinha 40 anos.

Cláudia Isabel também conhecida como Claudisabel é uma cantora portuguesa de música ligeira, a sua carreira discográfica começou em 1995.

A artista participou este domingo no programa de televisão Domingão, na SIC, que decorreu em Castanheira de Pera.

PUB

O comandante dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal, Valdemar Gonçalves, realçou que o carro em que seguia a cantora capotou na sequência da colisão e que as operações de socorro implicaram a realização de "trabalhos de desencarceramento e salvamento avançado".

O óbito da cantora foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, adiantou, referindo que o corpo foi transportado para a morgue desta unidade hospitalar.

Segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o acidente, para o qual foi dado alerta às 01.55 horas, envolveu a colisão de dois automóveis ao quilómetro 85 da A2, provocando ainda um ferido ligeiro.

As operações de socorro mobilizaram 12 veículos e 24 operacionais, com a intervenção dos Bombeiros de Alcácer do Sal, VMER do Hospital do Litoral Alentejano, Brisa e GNR.

A editora da artista, a Nucafé Records, realçou que "a sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela".

Em agosto, numa entrevista no programa Goucha contou que tinha tido um acidente que lhe mudara a forma de ver a vida.

"Tive um acidente de carro, esse acidente trouxe-me algumas sequelas físicas e isso fez-me equacionar muito o meu futuro, se calhar, em excesso, provocando estados de ansiedade, ataques de pânico", relatou na altura.

O cantor Axel, agente da cantora, destacou "a alegria dela de viver, de fazer o que gostava", durante uma chamada telefónica transmitida, esta segunda-feira, na RTP.

" Ela gostava de dar alegria às pessoas", acrescentou.