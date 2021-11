"Ela era minha amiga". Alec Baldwin fala pela primeira vez sobre incidente em rodagem de filme

JN Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator Alec Baldwin comentou pela primeira vez, no sábado passado, o incidente na rodagem do filme "Rust" que provocou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins..

Seguido por um grupo de paparazzi em Manchester, Vermont, Alec Baldwin disse que não estava autorizado a comentar diretamente a investigação. "Não posso responder a nenhuma pergunta sobre a investigação. Não posso", afirmou. "É uma investigação ativa. Uma mulher morreu. Ela era minha amiga."

"No dia em que chegamos a Santa Fé para começar a filmar, levei-a a jantar com Joel, o diretor", acrescentou o ator. "Éramos uma equipa muito, muito bem treinada a fazer um filme juntos e este evento horrível aconteceu".

Questionado sobre o seu encontro com o marido de Hutchins, Matt, e o filho, Baldwin disse que "não saberia como caracterizá-lo". "Ele está dominado pela dor. Ocorrem acidentes em cenários de filmagem de vez em quando, mas nada assim. Este é um episódio num bilião. Ele está em choque. Tem um filho de nove anos. Estamos em contacto constante com ele. Estamos muito preocupados com a família e filho. Estamos à espera ansiosamente que o departamento do xerife nos diga o que a investigação revelou".

Baldwin garantiu ainda que "fala com a polícia todos os dias" e que está "a cooperar com eles".

PUB

O também produtor de "Rust" expressou apoio a novas medidas de segurança com relação ao uso de armas em cenários de filmagem. "Sou totalmente a favor e cooperarei de todas as formas que puder", assegurou.

Investigação em andamento

O acidente ocorreu enquanto estavam a ser filmadas várias cenas do "western", do qual Alec Baldwin era produtor e protagonista. O ator recebeu uma arma que, ao contrário do que pensava o assistente de realização que a entregou, tinha munições reais.

Ao manusear a arma no cenário, em vez de disparar pólvora seca, Baldwin desferiu um tiro fatal sobre a diretora de fotografia, atingindo-a no peito. A mesma munição feriu no ombro o realizador Joel Souza, que está livre de perigo e já teve alta do hospital.

Baldwin, que se disse "devastado" com a tragédia, apresentou-se voluntariamente à polícia e prestou declarações. A rodagem do filme foi suspensa por tempo indeterminado.

Na semana passada, a procuradora encarregada do inquérito disse que acusações criminais contra Alec Baldwin não estão excluídas nesta fase e que "todas as opções estão em cima da mesa".