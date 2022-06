Há bom cinema a chegar da Turquia

João Antunes Hoje às 16:44 Facebook

Estreia esta quinta-feira "A promessa de Hasan", de Semih Kaplanoglu.

O cinema turco não se resume à memória de Yilmaz Guney (1937-1984), autor de "O rebanho" ou "Yol - Licença precária", feitos quando estava na prisão, ou ao mestre Nuri Bilge Ceylan, vencedor da Palma de Ouro de Cannes com "Sono de inverno".

Recentemente já víramos o portentoso "Quando neva na Anatólia", de Ferit Karahan. Agora, é tempo de retomar o contacto com a obra de Semih Kaplanoglu, vencedor do Urso de Ouro de Berlim com "Mel".

Com o cinema de autor a chegar até nós em função da passagem pelos maiores festivais do mundo, tivemos de esperar mais de uma década para voltar a ver um filme deste grande cineasta, estreado em 2021 em Cannes. E "A promessa de Hasan" é do melhor cinema que já se viu este ano.

Hasan é proprietário de um terreno numa zona rural da Turquia, onde cultiva fruta. Consegue deslocar para um campo vizinho a construção de uma torre de alta tensão mas os problemas com as colheitas, as restrições da União Europeia e a oscilação de preços são questões mais difíceis de controlar. E Hasan prometera à esposa - e é desígnio da sua religião - ir em peregrinação a Meca. Só que, para o fazer, terá de estar em paz com o passado, nomeadamente com o irmão, com quem tivera um disputa pelas terras da família.

Acompanhando do princípio ao fim o quotidiano de Hasan, interpretado por um notável Umut Karadag, muito popular no seu país, o filme é de uma sublime serenidade, jogando-se entre o naturalismo das paisagens rurais em que se inscreve, uma profunda espiritualidade e alguns momentos de metáforas poéticas ligadas aos ciclos da natureza.

Filmado de forma geométrica, com as linhas horizontais dos campos e das estradas a cruzarem-se com a verticalidade dos poços de água, "A promessa de Hasan" é um filme de enorme beleza plástica, de fortes ambiências sonoras e de grande humanismo, no apaziguamento progressivo de Hasan com a vida. E o estarrecedor final não deixa dúvidas: Semih Kaplanoglu deve ter vistos muitos filmes do mestre John Ford.

A promessa de Hasan

Semih Kaplanoglu

2021