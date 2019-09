Taylor Swift confirmada pela primeira vez em Portugal

Hoje às 15:08, atualizado às 15:25 Facebook

A artista pop norte-americana Taylor Swift vai atuar no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, a 9 de julho de 2020.

É a estreia da cantora e compositora norte-americana em Portugal. Taylor Swift é o segundo nome confirmado para a edição de 2020 do NOS Alive, confirmou a própria no seu site oficial.

A artista de 29 anos lançou, este ano, o sétimo álbum da carreira. "Lover", que inclui temas como "Me!" e "You Need to Calm Down", vai ser apresentado inicialmente na Bélgica, a 20 de junho, e antes de chegar a terras lusas passa ainda pela Alemanha, Noruega, Dinamarca, Polónia e França.

A organização do Alive, que decorre de 9 a 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou ainda durante a edição deste ano o regresso aos palcos da banda portuguesa Da Weasel, marcado para 11 de julho.