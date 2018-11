Última temporada de "A Guerra dos Tronos" confirmada para abril de 2019

Hoje às 16:31 Facebook

A oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" vai estrear em abril de 2019, confirmou esta terça-feira o canal de televisão norte-americano HBO.

Já corriam rumores nas redes sociais que apontavam para essa data, mas só com o vídeo divulgado nas redes sociais é que chegou a confirmação oficial.

O "teaser", com uma sequência de imagens das temporadas anteriores, mostra ainda algumas frases como: "Todas as batalhas; Todas as traições; Todos os riscos; Todas as lutas; Todos os sacrifícios; Todas as mortes; "All #ForTheThrone" ("tudo pelo trono").

Os fãs têm agora uma data para esperar até ao desfecho da trama, mais de um ano depois da exibição da sétima temporada, que estreou em julho de 2017.