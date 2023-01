João Gonzalez: "É um momento surreal que vai levar tempo a processar"

João Antunes Hoje às 14:56 Facebook

Cineasta do Porto consegue, aos 26 anos, inscrever-se na história do cinema: é o primeiro português a ver um filme seu nomeado para os Oscars de Hollywood. "Ice merchants" é a curta-metragem de animação de 14 minutos. Cineasta vai a Hollywood já em fevereiro.

O cinema português tinha três possibilidades de nomeação efetiva aos Oscars, com a presença na short list das curtas de ficção de "O lobo solitário", de Filipe Melo, e das curtas de animação de "O Homem do lixo", de Laura Gonçalves, e de "Ice merchants", de João Gonzalez. E é este último título que leva o cinema português pela primeira vez tão longe, com a nomeação do jovem cineasta de 26 anos, nascido no Porto, para o Oscar da melhor curta-metragem de animação.

O JN foi o primeiro a chegar à fala com João Gonzalez, ainda visivelmente emocionado com a nomeação, que acabara de conhecer em direto de Los Angeles, nos EUA. "Estamos todos muito felizes, é um momento surreal que vai levar algum tempo a processar", conseguiu dizer-nos.

Com o telefone a receber imensas mensagens e outras chamadas, João Gonzalez recordou que o projeto "começou como um filme de escola e foi possível realizá-lo com a ajuda de uma equipa incrível", recordando assim os dias em que começou a trabalhar no filme, quando era aluno do Royal College of Art, em Londres.

"Esta nomeação é dedicada a todos os produtores, ao Bruno Caetano, [produtor], obviamente, que acreditou no projeto desde o início, a todos os membros da equipa de animação, a todos os músicos. Trabalhámos todos juntos".

Imagina-se que a vida de João Gonzalez vai ser bastante agitada nas próximas semanas, antes, da cerimónia de entrega dos Oscars, a 12 de março.

"Vou ter de estar em Los Angeles a 13 de fevereiro, para um encontro com todos os nomeados, mas agora vamos fazer um planeamento com mais calma", disse o jovem realizador ao JN.

Já premiado em Cannes

Em 2022, Gonzalez tornou-se o primeiro realizador português de animação a ser premiado no Festival de Cannes, vencendo o prémio do Júri para melhor curta-metragem na Semana da Crítica.

"Ice merchants", que também já fora nomeado para os Prémios do Cinema Europeu, conta a história de um homem e do seu filho, que saltam de paraquedas todos os dias, da sua casa fria e vertiginosa no alto de um precipício, para se deslocarem à aldeia que se situa na planície em baixo, para vender o gelo que produzem durante a noite.

Na corrida para o Óscar de melhor curta de animação, o filme de João Gonzalez concorre com "The Boy, the ,ole, the fox and the horse" (Reino Unido/Estados Unidos), "The flying sailor" (Canadá), "My year of Dicks" (Islândia/Estados Unidos) e "An ostrich told me the world is fake and I think I believe it" (Austrália).

Estudos no na Royal College of Art

João Gonzalez, além de realizador, é ilustrador e músico, com formação clássica em piano. Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, fez mestrado na Royal College of Art, no Reino Unido, depois de terminar a licenciatura na Escola Superior de Media Artes e Design - Politécnico do Porto. Nestas instituições realizou os multipremiados filmes "Nestor" e "The Voyager".

João tem um grande interesse em combinar o seu background musical com a sua prática em animação autoral, assumindo sempre o papel de compositor e por vezes de instrumentista nos filmes que realiza, ocasionalmente acompanhando-os com performances ao vivo.