Lady Gaga vai cantar o hino na investidura de Biden

A cantora Lady Gaga vai interpretar o hino nacional na investidura de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro, numa cerimónia que celebrará a diversidade do país.

Lady Gaga, uma das atuais estrelas da música pop, envolveu-se ativamente na campanha eleitoral a favor do candidato democrata, Joe Biden, tal como Jennifer Lopez, que também participará no espetáculo da posse do 46.º presidente, depois de ter aparecido num vídeo de campanha ao lado do marido.

"Temos o prazer de anunciar um grupo inspirado de participantes dinâmicos (...) Eles representam uma imagem clara da enorme diversidade da nossa grande nação e ajudarão a honrar e a celebrar as tradições da investidura presidencial", disse Toy Allen, presidente do comité de inauguração presidencial.

Biden e a vice-presidente, Kamala Harris, prestarão juramento na quarta-feira, 20 de janeiro, na escadaria oeste do Capitólio, numa cerimónia sob um forte dispositivo de segurança, após o violento ataque ao Congresso, na passada semana, por uma multidão de apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump.

O chefe da Polícia de Washington, Robert Contee, anunciou a presença de cerca de 20 mil militares da Guarda Nacional, que já começaram a chegar à capital para a tomada de posse do novo Presidente, preparando eventuais confrontos violentos.

O centro de Washington será um espaço altamente guardado, nos próximos dias, e a 'mayor', Muriel Bowser, pediu às pessoas para não se deslocarem ao National Mall, onde tradicionalmente as pessoas se reuniam para assistir às cerimónias de tomada de posse dos presidentes.