Bruno Caetano sobre autoridade de Salazar: "Provavelmente exagerei"

Bruno Caetano, autor da rubrica Diga de Sua (In)Justiça e "repórter Você na TV" no programa da TVI apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, reagiu esta sexta-feira, na sua página de Facebook, à polémica da participação de Mário Machado na emissão de ontem.

Num comunicado, Bruno Caetano começa por dizer que o convite a Mário Machado se tratava "pura e simplesmente de uma entrevista que falava das convicções deste acerca de Salazar". "Vivemos num estado democrata e todos temos opinião. Se concordamos uns com os outros, isso já é outro assunto. Disse que fazia falta mais autoridade, sim verdade! Provavelmente exagerei quando disse que seria a autoridade do Salazar", acrescenta o funcionário da TVI, numa publicação que já conta com centenas de reações e comentários, uns de apoio e outros de condenação pela atitude.

Bruno Caetano justifica ainda as suas declarações por estar "cansado de tanto crime" e diz ter sido "mal interpretado". "Ainda assim nada vos dá o direito de me ameaçar de morte ou mesmo ofender a minha pessoa e a minha família", lamenta. Para terminar o comunicado, afirma que "Mário Machado foi entrevistado por Manuel Luís Goucha e a maneira como o apresentador debateu é um dos exemplos de como se deve lidar com este tipo de tema".

Queixa do Sindicato e investigação da ERC

O Sindicato dos Jornalistas informou que vai apresentar uma queixa contra a TVI junto do regulador e da Assembleia da República pela presença de Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, num programa da TVI.

Por sua vez, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) vai investigar o caso, depois de ter também recebido várias queixas sobre o programa.