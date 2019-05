Depois das críticas, HBO apaga copo de café em episódio de "A Guerra dos Tronos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:29 Facebook

Depois da chuva de críticas face ao erro no último episódio de "Guerra dos Tronos", a HBO reagiu e já informou que apagou digitalmente o copo de café que apareceu durante uma cena.

Muito mais do que os desenvolvimentos na luta pelo trono ou qualquer parte chocante, foi um copo de café o protagonista e o centro da discussão entre os fãs de "Guerra dos Tronos" no último episódio da série, que foi para o ar na madrugada desta segunda-feira. Durante uma cena de banquete, que contou com a presença de algumas das personagens principais, é possível ver a presença de um copo de café semelhante ao da Starbucks, que ficou esquecido em frente a Daenerys, mãe dos dragões.

Incrédulos com o erro de produção, os fãs não perdoaram e o assunto rapidamente tornou-se viral nas redes sociais. Perante a "polémica", a HBO confirmou o erro de produção e reagiu com humor: "O copo que apareceu na noite passada foi um erro. Daenerys, na realidade, tinha pedido um chá em vez de café".

Humor à parte, a HBO informou que corrigiu o erro. Através da tecnologia de edição, o "intruso" já não aparece no banquete e, agora, quem vir o episódio já não vê o copo durante a cena.