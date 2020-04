Músicos da Mealhada fazem vídeo de homenagem a artistas sem trabalho

João Pedro Campos Hoje às 10:57 Facebook

Um conjunto de músicos oriundo da Mealhada, ou com ligações ao concelho, fez um vídeo com uma versão do tema "Heal the World", de Michael Jackson, com o intuito de o tornar um hino dos profissionais sem trabalho, devido ao cancelamento e adiamento de espetáculos.

A ideia partiu do diretor e programador do Cineteatro Messias, Miguel Gonçalves, tendo juntado cerca de uma dezena de músicos, como Miguel Silva, PAMA, Toni Viais, Francisco Saldanha, Coimbra Gospel Choir, Luís Pereira e Bruno Ribeiro.

Participam também no vídeo o "staff" do restaurante Rei dos Leitões e os Bombeiros Voluntários da Mealhada.