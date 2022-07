Novo festival Rock à Moda do Porto chega já em outubro

Iara Macedo Hoje às 09:01 Facebook

É a 21 de outubro, na Super Bock Arena, e junta cinco bandas míticas do Porto: GNR, Pluto, Três Tristes Tigres, Clã e Zen. Já há bilhetes à venda.

Com a estreia de um festival singular, que se realiza no decorrer de um único dia - 21 de outubro -, a cidade do Porto convida Portugal a recordar os nomes icónicos que representam o som do rock português.

Reunindo no seu cartaz as mais célebres bandas portuenses, Rock à Moda do Porto promete ser uma experiência inesquecível que voltará a fazer ecoar o revolucionário estilo que para sempre marcou a história da música. A Vibes and Beats, uma das maiores produtoras e promotoras a nível nacional é a empresa responsável pela organização do evento.