Post Malone anunciado para o Rock in Rio

Post Malone vai regressar a Portugal para um concerto no Rock in Rio Lisboa 2020, anunciou, esta quinta-feira, a organização.

O artista, nome maior do trap e um dos mais populares músicos da atualidade, atuou no Sudoeste de 2019, onde deu um espetáculo para um recinto completamente cheio.

Autor de êxitos globais como "Rockstar", "Sunflower" ou "Circles", Post Malone, 24 anos, virou, durante os quatro anos que separaram os discos "Hollywood's bleeding" (2019) e Stoney (2015), ícone da mescla de géneros que tem marcado a nova geração da música popular: hip hop, trap, R&B, pop e rock, tecidos por letras e produção umas vezes contemplativas, outras vezes provocativos.

O concerto de Post Malone está agendado para 28 de junho, no segundo fim de semana do festival, que vai acontecer no parque da Bela Vista, em Lisboa, a 20-21 e a 27-28 de junho.

O Rock in Rio Lisboa já anunciou outros nomes para edição 2020, incluindo Foo Fighters ou Black Eyed Peas.