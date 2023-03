"Que a Força esteja contigo". Ator de Star Wars empresta voz a aplicação de alerta aéreo

JN Hoje às 16:30 Facebook

Mark Hamill, o ator que interpretou Luke Skywalker em "Star Wars", emprestou a sua voz a uma aplicação que alerta os ucranianos sobre ataques aéreos russos.

"Atenção. Alerta de ataque aéreo. Prossiga para o abrigo mais próximo", ouve-se na aplicação "Air Alert". "Não seja imprudente. O excesso de confiança é a sua fraqueza". A mensagem termina com: "O alerta acabou. Que a Força esteja contigo", uma das frases mais marcantes da saga "Star Wars".

A aplicação "Air Alert" está ligada ao sistema de defesa da Ucrânia. Quando as sirenes de ataque aéreo começam a tocar, a aplicação avisa os ucranianos que mísseis russos, bombas e drones explosivos mortais podem estar a chegar. Nos piores dias, as sirenes soam a cada poucas horas. Alguns acabam por ser falso alarme, mas outros são reais e podem ser fatais. No primeiro ano da invasão, os alarmes soaram mais de 19 mil vezes em todo o país.

Numa entrevista à "Associated Press", o ator Mark Hamill explicou que tomou a decisão de emprestar a sua voz à aplicação depois de admirar a resistência ucraniana à invasão da Rússia no ano passado, que, segundo ele, evocou comparações com "Star Wars". "Um conto de fadas sobre o bem contra o mal é o está a acontecer na Ucrânia", disse Hamill. "O povo ucraniano a unir-se à causa e a responder tão heroicamente. É impossível não ficar inspirado com a forma como resistiram a esta tempestade."

"Aqui sento-me no conforto da minha própria casa quando na Ucrânia há cortes de energia e falta de alimentos e as pessoas estão realmente a sofrer", continua. "Isso motiva-me a fazer o máximo que posso".

O ator também está a angariar fundos para comprar drones de reconhecimento para as forças ucranianas, em parte através da venda de cartazes assinados do "Star Wars".

Fabricante espera que "voz de Luke Skywalker" aumente utilizadores da app

A aplicação "Air Alert" foi codesenvolvida pelo fabricante ucraniano de sistemas de segurança Ajax Systems. Mais de 14 milhões de pessoas já descarregaram a aplicação e há esperanças de que a voz de Mark Hamill aumente ainda mais estes números.

"Para os fãs de Star Wars, soa realmente fantástico", disse um utilizador. "É uma espécie de mentalidade ucraniana encontrar algum humor mesmo na má situação ou tentar ser positivo". "Precisamos de um pouco do poder que Hamill nos deseja", rematou outro.