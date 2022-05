U2 fazem atuação surpresa numa estação de metro de Kiev

JN/Agências Hoje às 13:48 Facebook

O astro do rock irlandês Bono elogiou a luta da Ucrânia pela "liberdade" durante uma atuação numa estação de metro no centro de Kiev no domingo, onde o vocalista do U2 também fez a sua própria oração "pela paz".

Bono apresentou-se ao lado do guitarrista do U2 "The Edge" perante uma pequena multidão de fãs, incluindo membros ​​das forças armadas da Ucrânia. Na plataforma de uma estação de metro de Kiev, o cantor de 61 anos cantou clássicos do U2 como "Sunday Bloody Sunday", "Desire" e "With or without you".

"As pessoas na Ucrânia não estão apenas a lutar pela sua própria liberdade, estão a lutar por todos nós que amamos a liberdade", disse Bono durante um intervalo.

O cantor também fez referência aos conflitos passados ​​na Irlanda e os problemas que teve com um vizinho mais poderoso. "Rezamos para que aproveitem um pouco dessa paz em breve", disse.

A aparição surpresa de Bono - um humanitário de longa data que frequentemente empresta a sua voz a uma variedade de causas, incluindo a luta contra a pobreza - ocorreu quando as sirenes de ataques aéreos ecoavam na capital ucraniana e os combates decorriam no leste do país.

A certa altura, Bono convidou um soldado ucraniano para cantar consigo, pedindo o apoio do Mundo para o país em apuros enquanto cantavam "Stand by me".