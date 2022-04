Will Smith proibido de ir à cerimónia dos Oscars nos próximos dez anos

JN Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu banir Will Smith durante dez anos como sanção pela bofetada a Chris Rock na cerimónia dos Oscars. Está proibido de ir à cerimónia dos Oscars durante esse período.

"O Conselho decidiu que, por um período de dez anos a partir de 8 de abril de 2022, Smith não poderá participar em qualquer evento ou programa da Academia, pessoal ou virtualmente, incluindo, mas não limitado, à cerimónia dos Óscares", revelaram o presidente e a CEO da Academia, David Rubin e Dawn Hudson, numa carta enviada aos membros no fim de uma reunião virtual esta sexta-feira.

O ator estava acusado de "contacto físico inapropriado, comportamento abusivo ou ameaçador e comprometer a integridade da Academia", por ter agredido o humorista Chris Rock, durante a 94.ª edição dos Oscars, na semana passada.

Rock, que apresentou a gala, fez uma piada sobre Jada Pinkett-Smith, que recentemente tomou a decisão de rapar o cabelo, face à doença de alopecia, que causa a perda total ou parcial dos cabelos. Rock disse que mal podia esperar por ver a atriz no "G.I. Jane 2", numa referência ao que seria uma sequela do filme "G.I. Jane", onde a personagem principal, interpretada por Demi Moore, é careca. O que se seguiu foi uma reação absolutamente inesperada por parte de Will Smith, também ator e marido da atriz. Will, que viria a vencer o Oscar de Melhor Ator pelo papel em "King Richard - Criando Campeãs", levantou-se da plateia do Dolby Theatre, em Los Angeles, subiu ao palco e deu uma bofetada ao comediante de 57 anos.