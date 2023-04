Benfica faz participação contra Pinto da Costa ao Conselho de Disciplina

JN Hoje às 16:05 Facebook

O Benfica fez uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido às declarações de Pinto da Costa que, segundo as águias, "visam condicionar as arbitragens neste final de campeonato".

O motivo da queixa interposta pelo clube encarnado prende-se com o editorial da mais recente edição da Revista Dragões, assinado pelo presidente, e no qual Pinto da Costa diz que "se imperar a verdade desportiva", o F. C. Porto será campeão. O Benfica entende que o teor destas declarações visam condicionar as arbitragens até ao final do campeonato.

"Com esta qualidade e esta ética de trabalho temos todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam até ao fim do campeonato. E acredito que isso pode vir a permitir-nos alcançar o nosso objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano", escreveu Pinto da Costa.

Eis o comunicado do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que fez uma participação no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativa às declarações do Presidente do FC Porto tornadas públicas na quarta-feira, dia 19 de abril. Declarações que visam condicionar as arbitragens neste final de Campeonato e que, não tendo merecido ação do Conselho de Disciplina nas últimas 48 horas, justificam este procedimento do Sport Lisboa e Benfica",lê-se no comunicado.