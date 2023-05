Alberto Dainese faz a festa dos sprinters no Giro

O italiano Alberto Dainese venceu a 17.ª etapa da Volta a Itália, com o ciclista da DSM a ser o mais rápido no sprint daquela que é considerada a última tirada "tranquila" deste Giro antes da jornada de consagração, no próximo domingo. Depois do incrível triunfo de terça-feira, que lhe permitiu subir a segundo da geral, João Almeida chegou integrado no pelotão.

Os 195 quilómetros entre Pergine Valsugana e Caorle eram a penúltima oportunidade para os mais rápidos mostrarem serviço e foi isso mesmo que se viu num dos desfechos mais "apertados" desta edição do Giro.

Depois de ter anulado a fuga do dia, o pelotão ainda deixou Senne Leysen seguir isolado até aos derradeiros quilómetros, mas a decisão foi mesmo reservada para os sprinters e, mais uma vez, nenhum conseguiu "bisar" nesta edição da prova.

Jonathan Milan, líder da classificação por pontos, esteve muito perto de o conseguir, mas o italiano da Bahrain foi batido pelo compatriota da DSM, enquanto Michael Mathews foi terceiro.

Tal como se esperava, a jornada não teve influência na classificação geral, que continua a ser liderada por Geraint Thomas, com o britânico da Ineos a manter 18 segundos de vantagem sobre João Almeida e 29 em relação a Primoz Roglic.

Se a etapa desta quarta-feira serviu para os candidatos ao triunfo final descansarem as pernas, o mesmo não se pode dizer da tirada de quinta. Serão "apenas" 161 quilómetros, mas a ligação entre Oderzo e Val di Zoldo conta com duas contagens de montanha de primeira categoria, uma de quarta e termina com duas de segunda, que podem influenciar, e muito, as contas da classificação geral.