Alex Telles de saída para o Manchester United por 20 milhões de euros

Nuno Barbosa Hoje às 16:17

Não há duas sem três. Com Danilo Pereira e Zé Luís a caminho de Paris Saint-Germain e Lokomotiv Moscovo, respetivamente, neste domingo também será confirmada a partida de Alex Telles para o Manchester United, que pagará 20 milhões de euros pelo lateral esquerdo, conforme confirmou o JN junto de fonte próxima ao jogador.

De acordo com o que apurou o JN, a transferência do internacional brasileiro para os red devils, onde será colega de equipa de Bruno Fernandes, foi intermediada pelo agente do jogador, Pini Zahavi.

O F. C. Porto garante assim mais um encaixe decisivo para equilibrar as contas da SAD. Recorde-se que o contrato que liga Alex Telles aos azuis e brancos finda a 30 de junho de 2021, pelo que a partir de janeiro o lateral já poderia comprometer-se com outro clube sem qualquer contrapartida financeira para os dragões.