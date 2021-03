F. C. Porto elimina Juventus e está nos "quartos" da Champions

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

"Dragões" perderam em Turim, em jogo que teve de ir a prolongamento (3-2), mas o bis apontado por Sérgio Oliveira foi suficiente para garantir presença nos quartos de final da Liga dos Campeões. É a quinta vez que os dragões alcançam esta fase da competição.

O F. C. Porto sonhou, lutou como equipa grande e acabou a festejar, nuns oitavos de final que poderiam ser (e muito!) diferentes, não fosse a expulsão perfeitamente evitável de Taremi, aos 54 minutos.

Se na primeira parte o esquema tático montado por Sérgio Conceição anulou quase por completo a "Vecchia signora" - quando não era dessa forma estava lá Marchesín -, na segunda parte a história inverteu-se. Chiesa surgiu endiabrado, empatou o jogo praticamente no reatamento (49 minutos) e, após a expulsão de Taremi, os dragões tiveram de dar "à perna" para aguentarem as várias investidas da Juventus. Tudo piorou com o bis do internacional italiano (63 minutos), mas nos momentos de aflição, Pepe e Marchesín foram verdadeiros "prontos-socorros".

No prolongamento, o F. C. Porto teve alma, coração e frescura mental para interpretar da melhor forma o que o jogo pedia. Mesmo em desvantagem numérica, os dragões não baixaram os braços e numa das poucas oportunidades do prolongamento, carimbaram a presença nos quartos de final: Sérgio Oliveira encheu-se de fé e na cobrança de um livre direto fez história para os portistas. Rabiot ainda deu a vitória à "Juve", com um golo aos 117 minutos, e manteve a emoção até ao último apito.