Álvaro Pacheco punido: "Vou rasgar-te todo na conferência de Imprensa"

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, foi punido, esta sexta-feira, com um jogo de suspensão na sequência da expulsão de que foi alvo no final do encontro com o V. Guimarães, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que os vimaranenses venceram, por 2-1, após prolongamento.

O Vizela ficou reduzido a nove elementos já durante o tempo extra e, revoltado com o trabalho do árbitro Cláudio Pereira, dirigiu-se ao juiz em termos menos próprios, tal como foi revelado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Entrou no terreno de jogo, após o final do mesmo, para confrontar a equipa de arbitragem, utilizando linguagem e/ou ações ofensivas, insultuosas ou abusivas, proferindo as seguintes palavras: "vou-te rasgar todo na conferência de Imprensa" e "são sempre contra nós"", terá dito Álvaro Pacheco.

O técnico falha, assim, a visita deste domingo a Paços de Ferreira e terá de pagar uma multa de 612 euros.