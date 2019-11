André Gomes sofre lesão grave. Adversário chora ao ver português no chão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:48, atualizado às 19:55 Facebook

O Everton-Tottenham (1-1) deste domingo, da 11.ª jornada da liga inglesa, ficou marcado pela grave lesão de André Gomes. O português deixou o encontro de maca e foi transportado para o hospital.

Aos 78 minutos, André Gomes recebeu a bola junto à linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado por Son acabando por torcer o tornozelo. A gravidade da lesão foi visível, deixando os jogadores em choque. Ao ver o desespero do português, o avançado do Tottenham levou as mão à cabeça e começou chorar em pleno relvado.

André Gomes foi retirado de maca e Son viu cartão vermelho direto. O Everton ainda não divulgou mais informações sobre o estado de saúde do jogador, mas Marco Silva abordou o tema na conferência de imprensa:

"O André foi para o hospital. Ele está com a nossa equipa médica e está melhor. É um mau momento. Estamos aqui para o apoiar", disse o treinador.

Veja o momento da lesão: