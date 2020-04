António Costa anunciará na quinta-feira se Ligas profissionais regressam

JN Hoje às 21:00 Facebook

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), avançou esta terça-feira, no final da reunião em São Bento com António Costa e os presidentes do F. C. Porto, Benfica e Sporting e da Liga de Clubes, que o primeiro-ministro anunciará quinta-feira se as competições profissionais regressam ou não.

"Falámos sobre a possibilidade de retomar as competições profissionais. Na última semana a federação recebeu o plano de retoma elaborado pela Liga, está a ser analisado por uma comissão que que foi criada no seio da federação, liderada pelo professor Adalberto Fernandes e pelo professor Henrique Barros", começou por referir o dirigente que gere o futebol português, continuando: "Esse plano será analisado juntamente com um grupo de trabalha da Direção Geral de Saúde para analisar as condições efetivas para a retoma das competições. Na próxima quinta-feira, o senhor primeiro-ministro, depois do parecer as entidades de saúde, transmitirá ou dirá se estão criadas as condições para a retoma das competições".

"O nosso propósito nesta audiência era no sentido de chamar a atenção e focar o interesse da indústria do futebol em reativar, desde que as condições de saúde pública e as autoridades de saúde dessem o seu consentimento relativamente em relação às condições de saúde pública que têm de ser salvaguardadas", acrescentou o presidente da FPF, anotando que as condições de regresso das competições profissionais "estão subordinadas ao parecer das autoridades de saúde".

A possibilidade de usar menos estádios, e fazer os jogos numa localização geográfica mais confinada, "enquadra-se na avaliação do risco", explicou, ainda, o dirigente federativo.