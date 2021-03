António Salvador: "Sei que é muito milhão que está em jogo mas é preciso que haja igualdade"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:15 Facebook

No final do jogo com o Benfica, o presidente do Braga deixou críticas à arbitragem de João Pinheiro, vincando que, após a expulsão de Fransérgio, "o jogo acabou".

"Não venho atacar ninguém mas dar um grito de revolta. No que é a revolta dos nossos profissionais no fim deste jogo, a revolta dos nossos adeptos e dos que gostam de espetáculos de futebol de qualidade. Aos 40 e tal minutos, o jogo terminou. Não consigo descortinar, nem ver um jogador dos ditos três grandes no campeonato ser expulso como foi o Fransérgio nas duas faltas. Era um jogo em que estava muita coisa em jogo, muitos interesses... em Portugal temos a perceção de que os lugares de cima estão para os ditos três grandes e isto vai ter de mudar. Os outros clubes têm o direito de lutar e discutir esses lugares. Sei que é muito milhão que está em jogo mas é preciso que dentro do campo haja igualdade", começou por dizer António Salvador.

O presidente do Braga sublinhou que considera João Pinheiro "um grande árbitro, dos melhores dos próximos anos" mas destacou que se sente "prejudicado".

"Tenho de dizer em noventa por cento dos jogos que nos apita ou está no VAR, o S. C. Braga tem sido prejudicado. É uma revolta muito grande que todos sentimos, os nossos profissionais e os nossos adeptos, mas quero dizer que estamos cá para continuar a lutar, a lutar com estes três por um lugar que o S. C. Braga também pode ter direito. Ainda bem que vem aí a centralização porque os milhões vão ser divididos por todos e aí o campeonato tem de ser muito mais competitivo. É aí é que vai acabar o mito dos três grandes, de ter de ser sempre os três no topo classificação", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este domingo, o Braga, na Pedreira, na 24.ª jornada da Liga. Rafa e Seferovic marcaram os golos do jogo. Fransérgio foi expulso ainda na primeira parte.