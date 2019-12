Apanha-bolas orgulhoso por ter feito uma "assistência" na Luz

Rui Farinha Hoje às 09:54 Facebook

Martim Filipe, de 15 anos, da formação das águias, foi o apanha-bolas que deu início ao segundo golo frente ao Famalicão. Plantel chamou-o ao balneário.

O campeão nacional venceu com autoridade o Famalicão, por 4-0, mas uma das estrelas do jogo nem sequer entrou em campo. Trata-se de Martim Filipe, de 15 anos, da equipa juvenil das águias, o apanha-bolas que deu "início" à jogada do segundo golo. No lance, apercebeu-se que a equipa tinha espaço para atacar e conseguiu rapidamente repor a bola, depois de Pizzi também lhe ter dito "rápido, rápido". Entregou-a a Tomás Tavares, este lançou-a para Chiquinho e Pizzi assinou o golo.

A sagacidade de Martim foi elogiada, no final, por Bruno Lage, e, sabe o JN, os jogadores pediram a presença do miúdo no balneário para o felicitarem. No entanto, o jovem futebolista, ainda sem noção dos efeitos mediáticos do episódio, já tinha ido embora, na companhia do pai, mas é provável que, nos próximos dias, seja recebido pelo plantel, no Seixal, principalmente por Chiquinho, de quem é amigo.

Domingo, fruto das palavras do treinador, Martim teve um dia inesquecível. Recebeu inúmeras mensagens e acabou por dizer, em jeito de brincadeira e de orgulho, aos familiares que "já tinha conseguido fazer uma assistência para golo no Benfica" sem ter jogado pela equipa sénior. Na retina, ficou o gesto de carinho de Lage, que lhe deu um "calduço".

Já tem empresário

Desde que chegou ao Benfica, com apenas 11 anos, voluntariou-se para ser apanha-bolas na Luz com o objetivo de estar perto dos craques e de ganhar inspiração para os jogos. O facto de ser defesa central, embora por vezes também jogue a médio defensivo, ajudou-o a ler a jogada em que foi "interveniente". E é isso que a estrutura das águias procura nos apanha-bolas, jogadores com bons conhecimentos de futebol para ajudar a equipa.

Agenciado por Bruno de Carvalho, da "Team of Future", Martim treina diariamente no Seixal, mas vive na Amadora e sonha jogar no plantel principal. Na última época, marcou ao Sporting e tem sido titular. Outro dos seus objetivos é ser internacional nos escalões jovens da seleção.