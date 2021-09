Árbitro russo no F. C. Porto-Liverpool e sérvio no Dortmund-Sporting

JN/Agências Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O russo Sergei Karasev vai arbitrar a receção do F. C. Porto ao Liverpool na Liga dos Campeões de futebol, na terça-feira, dia em que o sérvio Srdjan Jovanovic dirige a visita do Sporting ao Borussia Dortmund, anunciou a UEFA, este domingo.

Sergei Karasev, de 42 anos e internacional desde 2010, vai ser assistido pelos compatriotas Igor Demeshko e Maksim Gavrilin e terá Vladimir Moskalev como quarto árbitro, enquanto o alemão Bastian Dankert assumirá as funções de videoárbitro (VAR).

O árbitro russo dirigirá os "azuis e brancos" nas competições europeias pela segunda vez, depois de já ter estado na derrota do conjunto de Sérgio Conceição com os holandeses do Feyenoord (2-0), em outubro de 2019, na fase de grupos da Liga Europa.

O F. C. Porto, terceiro do Grupo B, com um ponto, defronta os ingleses do Liverpool, no topo, com três, na terça-feira, às 20 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, enquanto o AC Milan, quarto e último, sem pontos, recebe o Atlético de Madrid, segundo, com um.

Já Srdjan Jovanovic, de 35 anos e internacional desde 2015, vai estrear-se a apitar jogos a nível continental do campeão nacional Sporting, tendo como assistentes os também sérvios Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, ao passo que o compatriota Novak Simovic desempenhará as funções de quarto árbitro, com o holandês Pol van Boekel no VAR.

Os 'leões', últimos colocados da 'poule' C, com zero pontos, visitam os alemães do Borussia Dortmund, segundo, com três, a partir das 20:00, no Signal Iduna Park, em Dortmund, logo após o jogo entre Ajax, líder, com três, e Besiktas, terceiro, com zero.