Assessor imprensa do F. C. Porto absolvido no "caso da garagem"

O Tribunal Central Administrativo Sul anulou os castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a Rui Cerqueira, assessor de imprensa do F. C. Porto, no chamado "caso da garagem", decorrentes de uma participação disciplinar apresentada pelo Sporting devido a factos ocorridos a 11 de fevereiro do ano passado, após o polémico clássico disputado no Dragão.

O mesmo tribunal confirmou, no entanto, a sanção que tinha sido aplicada pelo CD da FPF à SAD portista: 16.320 euros de multa.

De acordo com o acórdão, ao qual o JN teve acesso, "não existem nos autos provas irrefutáveis que permitam concluir pela prática dos factos" imputados a Rui Cerqueira, acusado pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, de lhe ter dado uma palmada no braço que fez voar a carteira e o telemóvel do líder leonino.

"O próprio relatório policial, que poderia trazer luz a esta questão, é inconclusivo", lê-se ainda no acórdão, que, assim, anula a suspensão de 115 dias aplicada pelo CD a Rui Cerqueira, entretanto cumprida, e a multa de 3825 euros.

Esta decisão do Tribunal Central Administrativo Sul é ainda passível de recurso, por parte do Conselho de Disciplina, para o Supremo Tribunal de Justiça