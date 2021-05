Atlético de Madrid sofre mas sagra-se campeão em Espanha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:52 Facebook

O Atlético de Madrid venceu (2-1), este sábado, o Valladolid e sagrou-se campeão em Espanha. Colchoneros estiveram a perder mas conseguiram a reviravolta e conquistar o título pela 11.ª vez. João Félix começou o jogo no banco.

A luta pelo título espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid travou-se até à última jornada e foi a equipa de João Félix que acabou por sorrir. Mas com bastante sofrimento à mistura, numa tarde em que o Real Madrid também jogava diante do Villarreal.

A depender apenas de si para conquistar o título sete anos depois, o Atlético viu o caso a ficar mal parado quando o Valladolid, que precisava de uma vitória para ainda sonhar com a permanência na La Liga, inaugurou o marcador aos 18 minutos, por Óscar Plano. A vantagem da equipa da casa manteve-se até à segunda parte, quando Ángel Correa, com um golaço, fez o empate.

Pouco depois de João Félix entrar em campo, Luis Suárez selou a reviravolta e o 11.ª título dos colchoneros, sete anos depois, repetindo o feito de 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70, 1972/73, 1976/77, 1995/96 e 2013/14. O Real Madrid também venceu (2-1) o Villarreal, com golos de Benzema e Modric, mas de nada adiantou.

O Atlético de Madrid termina a temporada com 86 pontos, mais cinco do que o Real Madrid, segundo classificado. O Barcelona, que venceu o Eibar por 1-0, fechou o pódio, com 79 pontos.

