Battaglia titular no Sporting frente ao V. Setúbal

O Sporting defronta, este sábado no Bonfim, o Vitória de Setúbal na 16.ª jornada da Liga. Battaglia é a novidade no onze dos leões.

Para este encontro, Silas não poderá com os lesionados Renan e Acunã, bem como com o castigado Doumbia.

Recorde-se que a realização do jogo esteve sob polémica. O clube sadino pediu o adiamento do duelo devido a um surto gripal que afetou o plantel. Os leões pediam uma junta médica com João Pedro Araújo, clínico sportinguista, para testar a condição física dos atletas sadinos, cenário recusado pelo presidente do Vitória. A Liga confirmou mesmo a realização do duelo, depois de os dois clubes não terem chegado a acordo.

Onze do V. Setúbal: Milton Raphael; Mano, João Meira, Pirri, André Sousa; Leandro Vilela, Éber Bessa, Carlinhos; Zequinha, Mathiola, Guedes.

Onze do Sporting: Maximiano, Ristovski, Coates, Mathieu e Borja; Battaglia, Bruno Fernandes e Wendel; Bolasie, Vietto e Luiz Phellype.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e no VAR estará Manuel Oliveira (Porto).